Na základe nariadenia Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Bratislava – mesto, prijíma aj Petržalka opatrenia v súvislosti so zistením vtáčej chrípky na území mestskej časti Dúbravka. Petržalka spadá do pásma dohľadu, čo je vzdialenosť do 10 km od ohniska nákazy.